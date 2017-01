ANKÜNDIGUNG | 21. April 2017 -Jubez, Karlsruhe

Als Chris Marmann vom Jubez in Karlsruhe mir vor einiger Zeit anvertraute, was er da gerade plant war ich baff. Als ich dann das offizielle Lineup des Dudefest 2017 gesehen habe, konnte ich es trotz Vorwarnung nicht glauben: An drei Tagen hat es dieser Teufelskerl doch geschafft Highlights wie Wolves In The Throne Room, Oathbreaker, Crippled Black Phoenix, Sumac, Pallbearer, Wiegedood, Ultha, Ahab und unzählige andere Bands und Künstler auf eine Bühne zu stellen. Damit das Spektakel aber nicht zu eintönig wird, werden auch z.B. Chelsea Wolfe und Dälek zu bewundern sein. Düster, klar, aber doch abwechslungsreich und nicht nur dem Metal zugetan.

Hier eine kleine Übersicht zur Einstimmung auf das Dudefest 2017:

Wolves In The Throne Room

Oathbreaker

Wiegedood

Pallbearer

Dälek

Chelsea Wolfe

Text: Marc Linkenheil