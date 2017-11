Das war: das New Fall Festival 2017 in Stuttgart

KONZERTBERICHT | 15. November 2017 -Stuttgart, Stuttgart

... so in etwa können wir das zweite New Fall Festival resümieren. "Die Auftritte von Glen Hansard oder die Backstage-Session mit Olli Schulz – das sind Momente für’s Leben!" sagt Festivalleiter Hamed Shahi-Moghanni. Dabei gab es noch viel mehr Highlights, auf die wir gerne zurückblicken. Hier haben wir für euch alle unsere Berichte des New Fall Festivals 2017 in Stuttgart versammelt. Zum Nachlesen, Nachfreuen und Vorfreuen:

Glen Hansard am 15.11.17 im Beethovensaal

Alice Phoebe Lou am 16.11.17 im Neuen Schloss

Olli Schulz am 17.11.17 in der Carl Benz Arena

Austra & Tune Yards am 17.11.17 in der Straßenbahnwelt

Tom Odell am 18.11.17 in der Carl Benz Arena

Little Dragon am 18.11.17 im Mozartsaal

Anna Ternheim am 18.11.17 im Neuen Schloss

Michael Kiwanuka am 19.11.17 in der Carl Benz Arena (Aus Krankheitsgründen unseres Autors gibt es hier eine ausführliche Fotogalerie anstatt eines Berichts.)

Außerdem gehen natürlich Props an Die Höchste Eisenbahn, RIKAS, Fibel, Levin Goes Lightly und JFR Moon, zu deren Konzerte wir einfach nicht genug Wo-Man-Power aufbringen konnten.

Übrigens, wer es dieses Jahr verpasst hat, kann sich schon mal eines dick im neuen Kalender ankreuzen: vom 25. bis zum 28. Oktober 2018 findet die dritte Ausgabe in der schwäbischen Landeshauptstadt statt und präsentiert Spitzenacts in frischen Locations. (P.S.: Bitte mehr Konzerte in der Straßenbahnwelt!)