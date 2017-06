The Bellrays und Down Dirty Dog im Schlesinger

ANKÜNDIGUNG | 24. Juni 2017 -Schlesinger, Stuttgart

Am 24. Juni spielen The Bellrays im Schlesinger. Ganz nach dem Motto "Blues is the teacher. Punk is the preacher." serviert euch die kalifornische Band eine ansehnliche Platte aus R&B, Blues, Rock, Soul und Punk, an der man sich nie satt isst. Live ein Spektakel, denn die Energie, die Sängerin Lisa Kekaula versprüht, steckt an!

Begleitet werden sie von den Stuttgartern Down Dirty Dogs, die Euch mit einem Mix aus gutem alten Rock 'n' Roll, R&B und Gospel ordentlich einheizen werden.

Das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen, denn obwohl The Bellrays schon seit 1991 unterwegs sind, sind sie hierzulande nur selten anzutreffen.

Text: Mary Hinzmann