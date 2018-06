Michael Patrick Kelly: iD Tour 2018

ANKÜNDIGUNG | 28. Juli 2018 -Freilichtbühne Killesberg,

39 Konzertermine in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Viele kennen den Mann, dem dieser Terminkalender gehört bereits seit den 90iger Jahren und haben in allen Medien seine Lebensgeschichte mitverfolgen können. Vieles hat sich seit den damaligen Kelly-Tagen verändert, doch auch Michael Patrick Kelly? - Wer Lust hat, das auf einem Live Konzert herauszufinden, kann dies schon in diesem Sommer machen, denn am 28.07.2018 kommt Michael Patrick Kelly nach Stuttgart und wird seine iD-Tour auf die Freilichtbühne am Killesberg bringen.

Die iD-Tour ist den drei Fragen nach dem „Wer bin ich? Wer bist du?“ und „Wer sind wir?“ gewidmet. In einem Interview erklärt Michael Patrick selbst, worum es ihm bei seinem Album und der dazu gehörigen Tour geht:

„Ich versuche durch verschiedene Songs das Thema Identität ein bisschen zu beleuchten. „How Do You Love“ zum Beispiel… wie jemand liebt, sagt für mich sehr viel darüber aus, wer diese Person ist. Oder „Last Words“, das ist auch so ein Song mit Zitaten von Menschen, die kurz vorm Tod noch was gesagt haben. Wie jemand stirbt, sagt auch sehr viel über die Identität aus. Aber auch „Friends & Family“, da gibt’s dieses „Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist“ – das ist ein Song über meinen Freundeskreis, denn dein Freundeskreis sagt auch sehr viel darüber aus, wer jemand ist. In „ID“ geht’s halt um Identity – Identität.“

Diese spannenden Themen rund um die Frage nach der eigenen Identität, verpackt Michael Patrick Kelly in seiner Musik, die sich im Pop/Rock/Folk-Segment befindet. Doch manchmal geht er auch auf die Suche nach neuen Einflüssen.

„In letzter Zeit habe ich sehr viel Bon Iver, Agnes Obel und Sigur Ros gehört, deswegen habe ich mich davon ein bisschen beeinflussen lassen. Oder ich höre jetzt auch mehr und mehr so Hip-Hop-Sachen. Ich finde Hip-Hop-Musik sehr innovativ, sehr kreativ, sehr neu. Das ist auch so ein Feld, in dem ich gerne suchen gehe. Ich mach da so ein bisschen Cherry-Picking. Was mir gefällt, versuche ich dann rüber in meine Musik zu bringen.“ Viele dieser interessanten Stil-Mixe kann man nun live auf seiner Tour und auf der Freilichtbühne in Stuttgart erleben. Zudem kann man sich vielleicht auch selber auf die Suche nach der eigenen Identität machen und sich einigen eigenen Fragen widmen.

Wer Lust hat ein tiefsinniges, farbenfrohes und ausgelassenes Konzert der etwas anderen Art zu erleben, wird sich hier sicher sehr wohl fühlen. Michael Patrick lädt zum Hören, Tanzen und Mitsingen ein.