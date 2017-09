Molly Burch in Schorndorf

ANKÜNDIGUNG | 14. September 2017 -Pfleiderer Areal, Schorndorf

Nehmt's euch nicht so zu Herzen...ja, der Sommer war zu kurz und ja, schon lange kam der Herbst nicht mehr so abrupt. Doch wir haben hier ein schmuckes Event, das nochmal alles aus den letzten Sommer- und den ersten Herbststrahlen herausholt!

Wer zuletzt beim Wieslein deck dich zu Gast war oder bei den Songs of Marble Hall zugange war, der weiß inzwischen, dass Veranstaltungen, die von den kreativen und kunstaffinen Köpfen des Kulturforums Art meets Art e.V. und den Betreibern des in naher Zukunft eröffnenden Konzeptrestaurants Èclat (ehemals Zimt und Koriander) stammen, ein Träumchen aus Schmacht, Glück und Trunkenheit hervorrufen. So unsererseits auch für den 14. September antizipiert. Denn inmitten der verlassenen Industriehalle des Pfleiderer Areals in Schorndorf werden Weinverköstigung, Stockbrot am Feuer und melancholisch-romantisches Singer-Songwritertum zusammengefügt.

In wem der Name Molly Burch noch keine Assoziationen hervorruft, der darf sich gerne an den Meinen bedienen ... (oder aber einfach sich selbst ein Bild machen). Wo Sharon van Etten und Angel Olsen vor geraumer Zeit noch die Vormachtstellung als fester Bestandteil romantischer, von Wein oder Chilli-Schoko-Tee getrübten Abenden einnahmen, da sichert sich nun "smoky club chanteuse" Molly Burch mit ihren vertraut anmutenden Liedern ein Fleckchen; Hallende E-Gitarren-Klänge, eine Alt-Stimme, die weich und warm wie Wachs tropft und den Spielraum einer Quinte nicht verlassen, dazu rhythmische Drums und selbstbewusster, aber nicht vordergründiger Bass - diese Kombo wird auf ihrem Debütalbum "Please Be Mine"[VÖ:2017] gekonnt in Szene gesetzt.

Wer dem Gehörschmaus in ungewöhnlichem Ambiente mit Gaumenvergnügen beiwohnen möchte, kann sich online bereits Tickets kaufen. Das Konzert beginnt um 20:30Uhr, Einlass ist um 19:30 Uhr.