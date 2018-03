Ry X & Das Stuttgarter Kammerorchester im Theaterhaus

ANKÜNDIGUNG | 14. Februar 2018 -Theaterhaus, Stuttgart

That magic feeling.

Der gebürtige Australier und aktuell in Los Angeles ansässige Musiker wird auf seiner neuen "the body sun" Tour als besonderes Highlight mit örtlichem Orchestern auftreten. Bei uns heißt das, mit dem Stuttgarter Kammerorchester. Richtig gelesen, ausgerechnet am Valentinstag können wir uns mit orchestraler Verstärkung im Theaterhaus zu Ry X sanft wummernden Melodien treiben lassen.

Über Musik, so sagt Ry X selbst, können Orte und Menschen verschiedenster Couleur zusammenfinden - genau das halten wir für Magie. Dabei fügt er im Februar zusammen, was zusammen wunderbar klingt: Singer-Songwriter-Strukturen und Orchester, Gitarre und Clubsounds.

P.S.: Supporten wird die wundervolle Hannah Epperson!