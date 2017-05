Songs of Marble Hall #4 mit L.A. Salami

ANKÜNDIGUNG | 03. Juni 2017 -Marmorsaal im Weißenburgpark, Stuttgart

Wenn ein talentierter Singer-Songwriter aus Großbritannien den Marmorsaal in Stuttgart bespielt, gibt es keine Ausreden mehr -- kreuzt euch den 3. Juni also direkt rot an.

L.A. Salami hat es trotz oder gerade wegen seines merkwürdig anmutenden Namens in kurzer Zeit zu einigem Ruhm gebracht. Der Brite hält nicht so viel von Genregrenzen und changiert, ausgerüstet mit seiner Akustikgitarre, gekonnt zwischen Blues, Folk, Pop und Singer-Songwriter-Tunes. "Day to Day" mutierte somit in meiner persönlichen Filterblase schnell zu einem Hit, der bei mir ebenfalls hoch und runter lief.

Als wäre das nicht schon Grund genug, zum Konzert zu pilgern, finden die von Art meets Art veranstalteten Konzerte in atemberaubenden Locations statt. Mit L.A. Salami kann man am 3. Juni im Marmorsaal im Weißenburgpark auf Tuchfühlung gehen und wenn man will, ist es sogar möglich noch ein Abendessen mit Weißwein in einer von Stuttgarts schönsten Kulissen dazuzubuchen. Romantic date night anyone?

Da Bilder aber mehr als tausend Worte sagen, gibt's hier Eindrücke vom letzten Mal.