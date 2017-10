Wir präsentieren: Dear Reader im franz. K

ANKÜNDIGUNG | 07. Oktober 2017 -franz.K,

Von Südafrika über Berlin nach San Francisco: Cherilyn MacNeil alias Dear Reader war schon überall. Für ihr neuestes Werk bezwingt sie eine weitere Grenze und nimmt zum ersten Mal analog und weitgehend in einem Take auf. Der Kontrollverlust habe sie zu Beginn verängstigt, erzählt sie, aber sie hat schnell aus ihren Fehlern gelernt. So wurde keines der Songs endlos durchexerziert und neu bearbeitet, so dass sie am Ende vor lauter Abstriche über Bord geworfen werden.

"Day Fever", ein Euphemismus für Hysterie, ist Dear Readers bislang nachdenklichstes Album. Wummernde Bässe, Schlagzeug, Blasinstrumente, Moog, Klavier, Streicher, Akustikgitarren. Und im Mittelpunkt steht Cherilyns hohe, kräftige, warme Stimme, die mit sich selbst im Chor singt.

Mehr davon bekommt ihr am 7. Oktober im franz. K in Reutlingen.