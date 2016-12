Wolfmother im LKA

ANKÜNDIGUNG | 16. November 2016 -LKA Longhorn, Stuttgart

In einer neuen Dimension.

Na endlich. Und dabei dachten wir schon, nach diversen Entlassungs-, Auflösungs- und Soloprojektnews wäre der Soundtrack unserer feucht-fröhlichsten Tanznächte für immer verschwunden. Wolfmother sind mit neuer Platte und neuer Tour am Start!

Das gute Stück heißt "Victorious" und macht einen großen Schritt aus den Basics des bluesigen Psychrock-Erbes heraus. Bis hinauf in andere Sphären und endlose Weiten erscheint mit dem Albumtrack ein überaus verrücktes Ding, das live mindestens genau so großartiger sein wird:

Während Wolfmother in den USA noch mit Guns'n'Roses auf Tour geht, kommen sie bei uns im LKA auf ein Headliner-Tänzchen vorbei. It's gonna be victorious!