Wir prÃ¤sentieren: das 9. Maifeld Derby!

KONZERTBERICHT | 14. Okt - Schlachthof, Wiesbaden

„Wem dus heute kannst besorgen“, so heißt nicht nur ein Lied aus dem neuen Album von Faber. Nachdem ich gemeinsam mit 900 anderen Gästen den Schlachthof in Wiesbaden verlasse, fühle ich mich als hätte es mir die Band rund um den Sänger Faber tatsächlich besorgt (natürlich rein platonisch und eher musikalisch), aber wie man so schön sagt: beginnen wir von Anfang an.