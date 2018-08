Live Vor Den Treppen/ Stuttgart Am Meer

ANKÜNDIGUNG | 27. Juli 2018 -Stadtpalais, Stuttgart

Was machen Großstadtkinder im Großstadtsommer am liebsten? Genau, auf den Treppen vor der vielbefahrenen B14 sitzen und Livemusik lauschen.

Am letzten Sonntag gab Bilingüe mit seinen italienisch-spanischen Gitarrenstücken den Auftakt zur bereits vermissten Live-Serie „Live Vor Den Treppen“ des Stadtpalais Stuttgart und bescherte uns bestes Italo-Urlaubsfeeling.

Schon in der Umnutzungsphase vor dem Umbau zum Stadtpalais wurde dem Vorplatz musikkulturelles Leben eingehaucht. Nun ist die beliebte Livemusik-Serie wieder zurück und der Stadt tut das mehr als gut. So wird der Platz vor dem Palais wieder zur Bühne und die Treppe zur Tribüne, auf der sich bestens mit einem kühlen Getränk die Abendsonne genießen lässt. Der Verkehr wird einfach ausgeblendet.

Bis zum Spätsommer werden nun jeden Sonntag gegen 17:30Uhr mehr oder weniger lokale Musiker auftreten. (Hutspenden sind erwünscht.)

Und wem das nicht reicht, kann sich im Rahmen des Stadtpalais-Sommerfestivals auf der „Erlebnisfläche für Erwachsene“ rund um das Stadtmuseum austoben – ob beim Skateboarden auf der Rampe unter der Brücke oder beim Wellenreiten auf der mobilen Welle (vorher Termin ausmachen und ab in den Bikini schmeißen).

Abkühlung gibt’s dann entweder an der Bar oder im „Streifen Meer“, der künstlerischen Installation aus Planschbecken vor den Treppen.

Wer mehr für die passive Action zu haben ist, kann auch passend zum urbanen Programm in die aktuelle Ausstellung „Skateboarding Stuttgart“ oder in den Pop-Up-Shop rund ums Thema Surfen rein schnuppern. – Natürlich kann man auch ganz normal das Museum besuchen.

So lässt es sich doch auch im Hochsommer zum Sonntagsausflug ins Museum ziehen.

Hier die kommenden Acts, die nicht zu verpassen sind:

05.08. Fuchs&Krüml (Akustikpunk, anstelle von Daniel Weber)

12.08. Arthur Gepting (Drama Rock ’n’ Roll)

19.08. Swingology (Authentic 1930’s Gypsyswing)

26.08. Die Neckar-Knurrhähne (Shanty-Chor)

02.09. Max Francois & Band (Singer/Songwriter)

09.09. Streetband der HdMK Stuttgart (Swing & Groove)