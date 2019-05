"Eastfilly Warm Up Party" mit The Re-Stoned und Fluktuation 8

ANKÜNDIGUNG | 09. Mai 2019 -Keller Klub, Stuttgart

"Eastfilly Fest", schon mal gehört? Seit vier Jahren findet das Stoner- und Psychedelic-Rock Festival im Zentrum Zinsholz in Ostfildern statt. Um die Wartezeit zu verkürzen, freuen wir uns auf die Warm Up Party im Keller Klub.

Mit dabei sind The Re-Stoned (RUS), die auf ihrer Europa-Tour auch in Stuttgart Halt machen werden. Das Power Trio aus Moskau ist seit Jahren bei Liebhabern des instrumentalen Psychedelic-Rocks bekannt. Ausgefallene Jams mit unendlichen Weiten und staubtrockene Riffs vereinen sie in einer unvergleichlichen Art und Weise:

Als Support spielen Fluktuation 8 aus Stuttgart, die sich mit ihrem Soundgebilde zwischen elektronischen Gebirgen, durch psychedelische Sphären und in tiefschürfenden Gesängen bewegen. It’s a psychedelic evening! Los geht's um 19:30 Uhr.