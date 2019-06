As It Is im Freund & Kupferstecher

ANKÜNDIGUNG | 24. Juni 2019 -Freund + Kupferstecher, Stuttgart

Erinnert ihr noch an die große Zeit von The Ataris, Enter Shikari und andern poppig-punkigen Musikformationen, die mit einem Mal aus der Erde schossen und tausende zum mitsingen und -fühlen animierten? Ein bisschen Emo, ein bisschen alternativ reihen sich auch As It Is musikalisch in diese Riege ein – mit neuen Ideen und eigenen starken Charakteren.

Stimmlich angeführt wird die 2012 gegründete Band von Patty Walters. Der gebürtige Amerikaner startete seine musikalische Karriere mit Covern von Disney-Klassikern und Songs von Paramore und All Time Low, die er bereits mit 17 Jahren auf seinem YouTube-Kanal performte. Sein Rückgrat bilden der Gitarrist und Backgroundsänger Benjamin Langford-Biss, Bassist Alistair Testo und Schlagzeuger Patrick Foley.

As It Is klingen nach aber nicht nur nach Gefühlen, sondern auch ordentlich nach Abriss. Was bei ihrem Konzert im Freund & Kupferstecher passieren wird? Wir sind gespannt und werden vor Ort sein. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack: