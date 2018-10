Kaufmann Frust: Albumrelease im Merlin

ANKÜNDIGUNG | 20. Oktober 2018 -Merlin, Stuttgart

Und sie führen uns in Versuchung.

Habt ihr euch einmal den Songs Kaufmann Frust zugewandt, lassen euch diese finsteren, unnahbaren Melodien nicht mehr los. Ihre Texte sind wie kleine Wiederhaken in unseren Köpfen, sie stecken in euren Ohren fest und ehe ihr es euch verseht, könnt ihr diesen klangvollen düsteren Schönheiten aus Shoegaze, Postpunk und Pop nicht mehr entfliehen.

Zum prägnanten Gesang, der aus drei Kehlen dringt und dem vollen Sound aus Bass, Gitarre und Drums, gesellt sich nun auch eine neue Instrumentenvielfalt, die dem Werk der Kaufmänner neue, greifbare Tiefe verleiht.

"Aus Wachs" ist das große Debüt von Kaufmann Frust. Nach der Single "Hinter den Fenstern" und der EP "Unter den Augen", die wir vor geraumer Zeit im Laboratorium gefeiert haben, war es nur eine Frage der Zeit, dass ihre fast endlosen Live-Sessions in den Stuttgarter Milberg-Studius in ein ausgewachsenes Album verwandeln. Im Oktober erscheint das Album beim Hamburger Label My Favourite Chords.

