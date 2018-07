KONZERTBERICHT | 11. Juli 2018 -Manufaktur, Schorndorf

Wow, was für ein Konzert - The Mystery Lights aus California haben das zweite Jahr in Folge die Manufaktur Schorndorf bespielt und alle Dagewesenen in Retro-Manie versetzt. Klickt euch durch die Galerie und erfahrt mehr über das Konzert am 11. Juli.

Der Link zum Flashback: The Mystery Lights in der Manufaktur Schorndorf