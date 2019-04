She Past Away & Selofan im Keller Klub

KONZERTBERICHT | 29. März 2019 -Keller Klub, Stuttgart

Los ging es mit Duo Selofan aus Athen. Der ausverkaufte Keller Klub war zu diesem Zeitpunkt bereits rappelvoll. Die Stimmung, trotz der düsteren, minimalistischen Beleuchtung, sehr gut.

She Past Away wurde der Weg auf die Bühne durch ihren wunderbaren Support bestens geebnet. Das Licht blieb weiterhin düster und minimalistisch, die Projektionen auf der Wand hinter der Kulisse machten die Optik perfekt. Das Publikum stand eng beieinander, sodass eine besonders intime Stimmung vor der kleinen, niedrigen Keller-Klub-Bühne entstand. Diese sehr intime Konzertatmosphäre genossen auch She Past Away, während sie ihrem Darkwave-Sound mit den hypnotischen Gitarren freien Lauf ließen.

Nach knapp über einer Stunde war leider schon Schluss. Bleibt zu hoffen, dass She Past Away weiterhin so fleißig touren und uns bald wieder beehren.