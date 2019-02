She Past Away & Selofan im Keller Klub

ANKÜNDIGUNG | 29. März 2019 -Keller Klub, Stuttgart

She Past Away kommen ursprünglich aus Bursa in der Türkei, wohnen aber inzwischen in der Metropole Istanbul. Stilistisch bewegt man sich irgendwo zwischen Post-Punk, Dark Wave und Gothic.

Sie selbst bezeichnen sich nicht als die großen Innovatoren der Szene, eher als Bewahrer einer aussterbenden Gattung. Doch das ist dann doch etwas tief gestapelt, da es die Band auf ihren Veröffentlichungen immer geschafft hat, dem "traditionellen" Sound des Genres etwas frisches und unverbrauchtes abzugewinnen. Hauptmerkmal: der türkische Gesang. Eigentlich benötigen She Past Away diesen Exotenstatus gar nicht. Live hat das die Band bereits 2016 in Stuttgart mit Bravour gezeigt.

Den Abend eröffnen Selofan, ein Minimal-Synth- und Cold-Wave Duo aus Athen.