Spoon in der Manufaktur Schorndorf

ANKÜNDIGUNG | 07. Juni 2018 -Manufaktur, Schorndorf

Die aus Austin, Texas stammende Indie-Rock Band Spoon geht mit Ihrem 2017 erschienenen Album „Hot Thoughts“ erneut auf Tour! Doch dieses Jahr verschlägt es die US-Amerikaner - neben Berlin und Leipzig - nach 16 Jahren wieder in unsere Gefilde und lässt die Herzen aller Indie-Musikliebhaber der Region Stuttgart höherschlagen.

Die um Frontmann Britt Daniel seit beinahe 25 Jahren bestehende Band wird wegen ihres teils experimentellen und von mehreren Musikstilen beeinflussten Sounds international gefeiert; mit Knallern wie beispielsweise „The Underdog“, „I turn my Camera on“ oder „Inside Out“ blieb für Spoon auch der große kommerzielle Erfolg nicht aus.

Ihr aktuelles, von Kritikern hochgelobtes Album „Hot Thoughts“ (VÖ 2017) ist mit einer Konstellation aus Indie-Rock, groovigen Beats, gepaart mit Synthesizern und funkigen Gitarren-Riffs, ein wahrer Ohrenschmaus mit hohem Suchtpotential.

Bis zum 7. Juni machen wir uns also „heiße Gedanken“ und zählen die Tage bis zu einem der musikalischen Highlights des Jahres 2018 in der Region Stuttgart. An diesem Abend wird garantiert jede/r Musikliebhaber/in einen weiteren Punkt auf der musikalischen Löffelliste abhaken können...

[Autor: M. Kling]