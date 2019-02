Wir präsentieren: Garda & Herr Polaris bei in the suburbs

ANKÜNDIGUNG | 22. Februar 2019 -Kulturzentrum Dieselstrasse, Esslingen

Vergleiche zu Garda gibt es viele: The National, Get Well Soon, Bright Eyes - alles tragende, hymnische Epen erzeugende Künstler, die uns erst zart an die Hand nehmen und dann ewig nicht loslassen. Auch Garda reihen sich mit ihren kleinen Indie-Kunststücken in diese gefühlvolle Riege ein - wenn auch gerne mal einen Takt schneller, schwermütiger und dann doch wieder voller Hoffnung und Aufbruch.

Dieses langsame, träge Element, das Garda Ton für Ton in einen unruhigen Drang zum Vorwärtsgehen verwandeln, wird in "Wild/Lights" besonders deutlich:

I put my bones into a new suit

Still ridden with guilt I start swimming, drunk and rude.

I’ve buried the lies in the sand, but a stain persists and I drown.

Now I’m back where I started from and I gather myself, waiting to be found.

Ihr seht, wenn Garda im Februar im Kulturzentrum in der Esslinger Dieselstraße zu Gast sind, wird es ein besonderer Abend, der von einem nicht weniger besonderem Supportact eröffnet wird: Der Herr Polaris.

Der junge Augsburger passt mit jeder seiner Ecken und Kanten zum Grand Hotel Van Cleef, wo sein aktuelles Album erschienen ist. Verträumte Lyrik trifft auf schnelle Riffs und Taktwechsel, dabei spricht uns Der Herr Polaris mühelos aus der Seele: