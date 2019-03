Wir präsentieren: Ove bei in the suburbs

ANKÜNDIGUNG | 06. April 2019 -Kulturzentrum Dieselstrasse, Esslingen

Eine Prise Funk, ein Schöpflöffel feine Beats, einen Schluck Sixties und einen ganzen Topf voll sommerlicher Gelassenheit - et voilá, Ove!

Ove aus dem hohen Norden bringen mit ihrer neuen Platte, die für eine Band aus ihren Gefilden nicht nur titelmäßig ungewöhnlich südlich klingt, am 6. April ein bisschen Urlaub nach Esslingen. "Abruzzo", so lautet das gute Stück, steckt voll ferienträchtiger Melodien und Geschichten, wie sie nur das Leben schreiben kann.

Moment, ihr kennt Ove gar nicht? Dann geht mal tief in euch und überlegt, wie sehr euch die Musik von Thees Uhlmann, Element Of Crime oder Milliarden am Herzen liegt. Falls ja und das auch noch sehr, dann beehrt Ove Thomsen, Sönke Torpus, Helge Schulz, Hajo Cirksena und Robert Weitkamp doch einfach im Kulturzentrum in der Dieselstraße zu in the suburbs. Wir legen es euch liebend gern ans Herz.

P.S.: Es wird auch einen wunderbaren Überraschungssupport geben. So viel dürfen wir verraten. Nach dem Konzert gibt es noch schöne Musik von der Platte aus Massimo Dellas Sammlung.