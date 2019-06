Turkish Folk Funk Rhythms!

ANKÜNDIGUNG | 20. Juni 2019 -Dieselstrasse, Esslingen

Dass die Band noch relativ neu ist, lässt sich zum Beispiel an der Tatsache festmachen, dass noch nicht einmal ein Wikipedia-Artikel zu ihnen existiert. Und das trotz aktueller Tour, die das holländisch-türkische Kollektiv seit April erst quer durch Europa und im Anschluß daran sogar in die USA führen wird.

Seit 2018 sind Altin Gün auf dem Tonträgermarkt aktiv und haben seitdem bereits zwei Alben veröffentlicht: 2018 das Album "On“ und vor wenigen Monaten das aktuelle Werk "Gece“, auf dem auch folgender Track zu finden ist:

Am 20. Juni kommen sie nach Esslingen in das Kulturzentrum in der Dieselstraße und werden ihren hypnotischen Psych Rock mit viel anatolischen Vibes, Folk- und Funk-Elementen dort in die Köpfe der Menschen pflanzen, die sich das gerne gefallen lassen. Neben den markanten türkischsprachigen Lyrics sind es vor allem die federnden Grooves und geschmackvollen 70er Jahre Zitate der Synths, die den Sog ihrer Stücke ausmachen, garniert von einer Wah-wah Gitarre und Saz. Seit einer Woche dreht sich Gece“ bei mir fast non-stop auf dem heimischen Plattenteller, versucht es mal!