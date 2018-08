Wir präsentieren: in the suburbs | A Tale of Golden Keys

ANKÜNDIGUNG | 22. September 2018 -Postmichelfest auf der Esslinger Maille, Esslingen

Alle zwei Jahre errichtet der SJR Esslingen im Rahmen des Postmichelkinderfests ein Zelt auf der Esslinger Maille. In diesem Jahr ist In the suburbs ebenfalls dabei und bringt gleich zwei großartige Künstler aus Nürnberg und Stuttgart auf die kleine aber feine Bühne:

A Tale Of Golden Keys

Das letzte Mal sind sie uns beim Burning Eagle Festival 2015 in Reutlingen begegnet. Und wir müssen zugeben, wir sind immer noch ein bisschen verliebt in die rührenden Pianoklänge, die sich an die warme Stimme von Hannes Neunhoeffer schmiegen. Hach! In ihrem aktuellen Album "Shrimp" haben sie einen Gang und ein paar Instrumente zugelegt, ohne aber die gewohnte Gelassenheit auszulassen. In anderen Worten: Stellt euch ein Konzert mit dieser Band vor wie einen gemütlichen Sessel, in den ihr euch einfach fallen lasst, um einfach nur dem Sommerabend zu lauschen.

Jatuna

Das Debüt des Stuttgarter Singer-Songwriters Jens Lindmaier ist humorvoll, ironisch und äußerst musikalisch. Inzwischen ist aus Jatuna ein Trio geworden und das erste Album inklusive letztem Schliff von Ralv Milberg fertig. Darin enthalten ist viel Energie, Pop, Folk, Jazz und immer ein einzigartiger Funken Hoffnung, der nie verglüht.

Der Eintritt ist frei, kommt vorbei, es wird wunderbar!